Путин разрешил «АвтоВАЗу» приобрести «РН банк» альянса Renault-Nissan

Российский президент Владимир Путин разрешил «АвтоВАЗу» приобрести «РН банк», банк альянса Renault-Nissan, следует из распоряжения главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520… разрешить совершение акционерным обществом «АвтоВАЗ» сделки по приобретению 100% акций акционерного общества «РН Банк»», — говорится в документе.

По данным на сайте «РН Банка», он является банком альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Согласно последним открытым данным, 60% акций «РН Банка» контролируется через Barn B.V. французской Renault и японской Nissan, еще 40% принадлежат «ЮниКредит банку».

Аффилированный с группой Renault и концерном Nissan «РН Банк» в июле текущего года еще продолжал работу, более того, он активно кредитовал покупку как автомобилей французского бренда, так и некогда принадлежащих концерну моделей «АвтоВАЗа».