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Новак: Россия готова рассмотреть вопрос об участии компаний Китая в нефтяных проектах

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос об участии компаний Китая в нефтяных проектах. Об этом Новак сообщил на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, передает ТАСС.

«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении кооперации в нефтяной сфере, готовы рассмотреть предложения китайских партнеров по участию в разработке нефтяных месторождений РФ», — сказал он.

Кроме того, Александр Новак назвал западные санкции, направленные против энергетики и страхования, необдуманными.

До этого Совет ЕС единогласно назвал обход санкций преступлением против Европейского союза. После принятия этого решения Еврокомиссия представит законопроект, в котором будут определяться условия и наказания за нарушение европейских санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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