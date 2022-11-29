В Белоруссии запретили повышать цены на сельхозпродукцию для переработки

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии запретило повышать цены на продукцию для переработки — под ограничение максимальных цен на продукцию попали молоко класса «экстра», а также свинина и другие продукты, сообщает ТАСС.

Кроме того, потолок цен был введен на крупный рогатый скот (в том числе молодняк), предназначенный для убоя, яйца первой категории, рожь, пшеницу, сахарную свеклу, сахар, муку, сливочное масло.

Ранее сообщалось, что указ президента Белоруссии Александра Лукашенко о принудительном ограничении роста цен уже привел к ряду негативных последствий для экономики республики.

В некоторых городах страны вынужденно закрылись магазины и торговые центры. По словам одного из предпринимателей, в настоящее время его магазин не в состоянии закупать различные категории товаров и продуктов из-за того, что поставщики приостановили их отгрузку.