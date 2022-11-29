Власти Казахстана назвали причину приостановки работы McDonald's в стране

Временное прекращение работы ресторанов быстрого питания McDonald's (ТОО Food Solutions KZ) в Казахстане связано с возобновлением схемы поставок продуктов питания для сети, которые ранее импортировались. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции страны Серик Жумангарин, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что McDonald`s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостановило работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках.

По словам Жумангарина, большая часть продукции для ресторанов — около тысячи наименований, прибывало из-за границы, какие-то продукты выпускались в Казахстане; в связи с этим сейчас идет процесс перестройки.

Министр высказал мнение, что ситуация с временным закрытием McDonald's в республике не связана с задержанием владельца франшизы компании в Казахстане, Белоруссии и в некоторых региона России Кайрата Боранбаева.

«Он же акционер, существенного влияния это не оказывает», — сказал Жумангарин.

McDonald's в Казахстане (компания ТОО «Food Solutions KZ») функционирует более шести лет. Всего в стране 24 ресторана компании.