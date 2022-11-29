С февраля по октябрь средний размер автокредита упал на 20%

С февраля по октябрь 2022 года средний размер автокредита снизился на 20%. В октябре показатель составил 1,08 млн руб. В феврале он достигал 1,35 млн руб. Это следует из расчетов Национального бюро кредитных историй для «Газеты.Ru» на основе данных 4 тыс. кредиторов.

«Снижение среднего размера автокредита связано с тем, что на фоне неопределенности банки не стремятся выдавать новые автозаймы. А граждане не берут их, сокращая свою долговую нагрузку. Кроме того, на ситуацию со средним чеком влияет возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования. Она распространяется только на новые автомобили отечественного производства, которые в целом дешевле новых иномарок», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, постепенно растет и доля кредитования на покупку автомобилей с пробегом. Это также влияет на уменьшение среднего размера автокредита.

По данным НБКИ, лидерами по снижению среднего чека автокредита стали Владимирская (-9,0%) и Саратовская (-8,6%) области, республика Татарстан (-8,2%), а также Ленинградская область (-8,1%) и Москва (-7,9%).

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков, сейчас у россиян осталась последняя возможность приобрести автомобиль в кредит по относительно выгодным условиям. В дальнейшем займы не станут доступнее для граждан, а стоимость новых авто будет расти, рассказали эксперты. Они пояснили, что в России пока действует государственная программа льготного автокредитования. Ставки по ней составляют от 8,5% годовых. Ее срок должен был подойти к концу 1 декабря, однако Министерство промышленности и торговли продлило действие программы до 20 декабря. По мнению аналитиков, тянуть с покупкой авто в кредит не стоит, так как процентные ставки по кредитам могут измениться в 2023 году.