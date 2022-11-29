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В Финляндии хотят расследовать деятельность местной энергетической компании Fortum в РФ

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Global Look Press

Глава комитета парламента Финляндии по аудиту Оути Аланко-Кахилуото предложила провести расследование в отношении деятельности финской энергетической компании Fortum в России, сообщил телеканал Yle.

По информации канала, проверке будут подлежать различные сферы ответственности Fortum, руководящие принципы и методы работы компании.

«Необходимо провести тщательное расследование, консультируясь с экспертами, и выделить на это достаточно времени», — заявила председатель.

Отмечается, что полное расследование займет более полугода и, вероятно, перейдет под контроль следующего состава парламента, так как весной следующего года в Финляндии состоятся парламентские выборы.

Телеканал утверждает, что из-за неудачных операций в России Fortum потеряла более €8 млрд. Эксперты прогнозируют, что со временем убытки могут возрасти из-за прекращения деятельности компании в РФ.

31 августа финский энергоконцерн Fortum оценил российские активы в €5 млрд. Председатель правления компании Вели-Матти Рейниккалы заявил, что фирма не станет продавать бизнес за меньшую сумму. Во втором квартале 2022 года Fortum понес убытки в размере €9,14 млрд из-за кризиса дочерней компании (Uniper) в Германии.

К 10 ноября энергоконцерн так и не смог назвать точные сроки ухода с российского рынка.

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