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Глава АПП Мамонтов: производить пиво в РФ в 2023 году станет дороже

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Исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов заявил, что вызовы, с которыми российским пивоварам пришлось столкнуться в текущем году, привели к заметному росту издержек и, как следствие, подорожанию производства пива. Давление будет сохраняться и в следующем году, но что будет с ценой, однозначно сказать пока сложно. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в 2022 году не удалось полностью победить инфляционные процессы. Но ситуация стабилизировалась в мае. С тех пор стоимость пива в РФ практически не менялась, утверждает Мамонтов.

«Но дать точный прогноз по ценам на будущий год вперед довольно сложно, нужно следить за меняющейся ситуацией», — рассказал Мамонтов.

По его словам, основное повышение цен пришлось на март и апрель, когда рушились логистические цепочки. Он подчеркнул, что рост цен на сырье и материалы начался еще в 2021 году.

Мамонтов добавил, что в 2023 году затраты производителей вырастут из-за введения обязательной маркировки и расширенной ответственности производителя, что предполагает кратное увеличение расходов на обеспечение утилизации отходов упаковки.

Ранее Мамонтов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что все иностранные компании — члены АПП продолжат свою работу в России, несмотря на санкции в отношении РФ. 

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