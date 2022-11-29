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Аналитик назвал один из самых простых способов накопить деньги

Аналитик Исаков заявил о простоте способа накоплений через диверсифицированный пакет акций

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков рассказал, что россияне могут накопить деньги с помощью приобретения диверсифицированного пакета акций или паевых инвестиционных фондов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, не следует упускать момент возможности покупки ценных бумаг, которые в долгосрочной перспективе могут показать отличную доходность.

Он утверждает, что самым выгодным вариантом является приобретение дешевые акции компаний РФ в кризис, когда пессимисты устанавливают цену ниже необходимого, а также диверсифицировать вложения. В долгосрочной перспективе такие бумаги могут привести к доходности на уровне 50% годовых на горизонте трех лет.

Исаков добавил, что также следует делать вклады в паи паевого инвестиционного фонда. При покупке паев ПИФов ценными бумагами будут управлять профессионалы.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявила, что на фоне нестабильности рынка акций и сложностей с «недружественными» валютами лучше вкладывать средства в защитные ОФЗ или валютные активы дружественных стран. 

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