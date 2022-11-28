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Чистая прибыль «Русгидро» за девять месяцев упала почти вдвое — до 26,6 млрд рублей

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Алексей Даничев/РИА Новости

По итогам первых девяти месяцев 2022 года чистая прибыль генерирующей компании «Русгидро» снизилась на 49% в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го — до 26,686 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете компании.

Для сравнения, с января по сентябрь чистая прибыль «Русгидро» составляла 52,443 млрд рублей. За тот же отрезок времени показатель EBITDA (выручка до вычета налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам) был на уровне 92,001 млрд рублей. По итогам первых девяти месяцев текущего года он снизился на 17% — до 76,03 млрд рублей, следует из документа.

«Показатель EBITDA за отчетный период сократился на 17,4% и составил 76,0 млрд рублей преимущественно в результате роста затрат на топливо для энергокомпаний Группы в Дальневосточном федеральном округе», — отмечается в пресс-релизе компании.

Объем суммарной выручки «Русгидро» за это время вырос на 2,75% и достиг отметки 302,55 млрд рублей. Показатель за аналогичный период 2021 года находился на уровне 294,443 млрд, говорится в отчете.

11 ноября российский министр энергетики Николай Шульгинов заявил о нарушении госхолдинга РЖД сроков поставок топлива на энергостанции. Речь шла о таких энергокомпаниях, как «Интер РАО» и «РусГидро». В то же время запас топлива на складах превышает норматив, предусмотренный для предприятий ЖКХ и энергетики, однако основная проблема заключается в ритмичности поставок.

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