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«Авито Недвижимость»: средняя стоимость новостройки в Москве оказалась на 10,9% выше, чем «вторички»

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Стоимость выставленного на продажу жилья среднего метража в московских новостройках по итогам октября 2022 года оказалась на 10,9% больше, чем цена уже готовой квартиры на вторичном рынке недвижимости в столичном регионе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков «Авито Недвижимости».

«Средняя стоимость новостройки в предложении составила 14,7 млн руб., что на 10,9% больше, чем на вторичном рынке. При этом цена 1 кв. м в новостройках составила 278,3 тыс. руб., что на 11,3 тыс. руб. больше, чем на вторичке», — говорится в материале.

При этом средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке недвижимости Москвы площадью 38 кв. м по итогам второго месяца осени составила 11 млн рублей. Этот показатель оказался на 5,7% выше, чем цена аналогичного лота на вторичном (10,4 млн), пришли к выводу эксперты.

25 ноября аналитики компании «Метриум» представили статистические данные, согласно которым средняя стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента в пределах старых границ Москвы сократилась почти во всех округах по итогам октября 2022 года. Спад средних цен на квадратный метр во втором месяце осени составил 0,7%, до 294 тыс. рублей.

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