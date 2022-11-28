В Греции высказались против предложения ЕК о потолке цены на газ в €275 за МВт.ч

Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявил журналистам на брифинге, что его страна не согласна с предложением Еврокомиссии (ЕК) об установлении потолка цены на природный газ в €275 за МВт.ч. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Иконому, Греция продолжит вместе с другими европейскими странами добиваться разработки новой инициативы.

Афины предлагают установить потолок в €150-200 за МВт.ч (от $1600 до $2100 за тысячу кубометров). Также Греция созвала координационную встречу с участием 15 министров энергетики. Они планируют выступить с общей позицией 13 декабря на новом внеочередном совете министров энергетики.

«Греческая сторона четко изложила свою позицию. Предложение ЕК установить потолок цены в €275 нас не устраивает и не служит ни заявленным целям, ни амбициям европейских граждан. Мы продолжим с другими государствами оказывать давление с целью подготовить предложение, которое будет иметь результат», — сказал представитель греческого правительства.

По его словам, у правительства Греции вне зависимости от решения Европейского союза есть конкретный план поддержки общества, и греки, подчеркнул Иконому, платят за энергию намного меньше среднего европейского уровня.

«У нас вторая по дешевизне цена. И мы продолжим двигаться в этом направлении. Мы будем возвращать сверхдоходы производителей электрической энергии», — добавил он.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что страны Европейского союза поставили Еврокомиссии «своего рода ультиматум» по вопросу установления лимита цены на газ.