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Финансовое расследование ВТБ победило в международном конкурсе

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

ВТБ стал победителем международного конкурса финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Подобный конкурс проводился впервые в истории ЕАГ. Жюри, в которое входили представители регуляторов и финансовых разведок стран — членов ЕАГ, оценивало лучший финансовый анализ в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и лучший пример профиля клиентского риска.

Комплаенс-подразделение ВТБ представило для конкурса материалы об одной из наиболее сложных нелегальных схем, выявленных и пресеченных банком за последнее время — организации деятельности незаконного онлайн-казино, замаскированного под фирму, якобы связанную с цифровыми товарами.

«Новое для нас мероприятие призвано стимулировать распространение лучшего опыта в профессиональном сообществе государств Евразийского региона, а также развитие государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере. Высокий экспертный уровень, нестандартный и творческий подход позволили ВТБ занять первое место», — отметил председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.

Итоги конкурса подведены на заседании ЕАГ в Душанбе, на котором представитель ВТБ, обращаясь к жюри и участникам, подчеркнул, что для банка важно, что компания участвует в обмене опытом с коллегами и надзорными органами на межгосударственном уровне.

«Поданные нами на конкурс материалы фактически представляют собой пример комплексного комплаенс-расследования в сфере, популярной во всех странах ЕАГ, и, как мы надеемся, несет в себе практические элементы для большинства финансовых организаций и регулирующих органов стран-участниц», — добавил представитель ВТБ.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональным органом по типу ФАТФ.

ЕАГ была создана в 2004 году и является ассоциированным членом ФАТФ. Ее члены — Россия, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. В состав наблюдателей Евразийской группы входят 15 государств и 23 международные и региональные организации.

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