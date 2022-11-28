Польские власти заявили, что максимальная цена газа в ЕС должна быть плавающей

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила журналистам, что, по мнению Варшавы, максимальная цена на газ в Европейском союзе должна быть плавающей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не должна быть максимальная ставка, это может быть механизм определения максимальной ставки с учетом других рынков, откуда поставляется газ», — отметила она.

Москва считает, что для успешности механизма цену не нужно закреплять.

«Важно, чтобы это не было спекулятивной ценой», — указала министр.

22 ноября Еврокомиссия предложила создать в Европейском союзе временный механизм корректировки рынка газа как еще одну меру с целью борьбы с энергетическим кризисом. В ЕК уверены, что механизм может помочь снизить волатильность на газовом рынке, а также защитит жителей и бизнес стран Европейского союза от резких скачков цен на «голубое топливо».

Ранее председатель правления крупнейшего энергетического концерна Польши PKN Orlen Даниэль Обайтек заявлял, что переход энергетики Польши на альтернативные источники энергии должен происходить постепенно.