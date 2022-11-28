Израильская сеть клиник On Clinic International продала бизнес в России

Холдинг «Медскан» приобрел российский бизнес израильской сети медицинских центров On Clinic International — «Медикал он груп». Об этом газете «Ведомости» сообщил мажоритарный акционер «Медскана» Евгений Туголуков.

Информацию подтвердили также представители экс-совладельцев «Медикал он груп» Мары Вайсман и Алекса Каневского, которые владели 100% компании.

Уточняется, что сеть работает в России с 1997 года.

Сумма сделки не обнародована. По словам источника издания, близкого к одной из сторон, она составляет порядка 1,68 млрд руб.

Ранее стало известно, что немецкий промышленный концерн Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России.

В конце июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди инвесторов писал, что Kraft Heinz продаст свой бизнес по производству детского питания в России. Однако чуть позже исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков заявил, что производства американского продовольственного концерна Kraft Heinz в России продолжают работать в обычном режиме.