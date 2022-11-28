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Сбер повысил ставки по вкладам «Лучший %» и «Новые возможности» в рублях

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Пресс-служба Сбера

Сбер продлил выгодные промовклады «Лучший %» и «Лучший % Лидер» до 15 января 2023 года включительно, а максимальная ставка по ним выросла с 7,7 до 9,5% годовых с 28 ноября.

С 28 ноября также изменились и сроки размещения таких вкладов: раньше их можно было открыть только на год, а теперь доступны три варианта — 6, 14 и 36 месяцев.

Минимальная сумма вклада «Лучший %» — 100 тыс. рублей, максимальная не ограничена. Пополнять вклады и снимать с них деньги (кроме причисленных процентов) до окончания срока нельзя.

Также банк увеличил максимальную ставку по вкладу «Новые возможности» в рублях сроком на год с 7,7 до 8,5% годовых. Вклад «Новые возможности» можно открыть на 3, 6 или 12 месяцев в рублях или юанях.

«Приближается Новый год, и к этому празднику мы традиционно улучшаем условия депозитов в Сбере. Теперь доходность вкладов «Лучший %» и «Новые возможности» стала выше для наших клиентов. Максимальные ставки в 9,5% и 8,5% соответственно обеспечивают отличную доходность вложений — это одни из лучших предложений на рынке, которые, уверен, окажутся востребованными», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Открыть эти вклады можно в СберБанк Онлайн и отделениях банка.

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