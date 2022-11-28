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АКАР: российский рынок рекламы упал на 6% за 2022 год

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Xinhua/Global Look Press

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) пришла к выводу, что объем рекламы в средствах ее распространения в России за первые три квартала текущего года снизился на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 380-385 млрд рублей. Итоги развития российского рекламного рынка за данный период размещены на сайте АКАР.

«Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения составил 380-385 млрд руб., что примерно на 6% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года», — сказано в сообщении.

Объем отечественного регионального рекламного рынка, по четырем областям — телевидению, радио, прессе и наружной рекламе — сократился на 5%, составив приблизительно 26-27 млрд руб.

По словам экспертов, в первом квартале большинство медиа сегментов показало положительную динамику, второй квартал стал кризисным, так как почти у всех сегментов наблюдалось сокращение объемов, в третьем квартале ситуация улучшилась.

«В третьем квартале зафиксировано улучшение динамики фактически во всех сегментах и подсегментах рынка», — сказал вице-президент АКАР, сопредседатель комиссии экспертов Сергей Веселов, процитированный в пресс-релизе.

Он также добавил, что на данный момент ситуация на российском рекламном рынке оказалась намного «лучше, чем ожидалось первоначально».

Ранее топ-менеджеры Rambler&Co рассказали, как изменились отношения СМИ и рекламодателей.

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