В МИД РФ допустили потрясения энергорынка при отказе от добычи нефти и газа в Арктике

Отказ от добычи нефти и газа в Арктике может привести к худшим последствиям, чем текущий энергокризис в Европе. Об этом на пленарной сессии «Энергия Арктики: новые вызовы - новые решения и технологии» в ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Отказ от добываемых в Арктике нефти и газа в целом чреват подрывом устойчивости глобального энергетического рынка, может привести к гораздо более серьезным потрясениям по сравнению с теми, которые мы наблюдаем в настоящее время», — отметил Корчунов.

По его словам, Евросоюз в своей арктической стратегии под видом охраны природы хочет добиться запрета на добычу нефти и газа в регионе. Однако решение климатических проблем за счет запрета ведения экономической деятельности все-таки не выдерживает никакой критики.

Он добавил, что при предложении подобных ограничений необходимо просчитывать последствия и для потребителей. Кроме того, подобный запрет отрицательно скажется и на коренных жителях Арктики, для которых устойчивая экономическая деятельность является способом для улучшения благосостояния.

18 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение осведомленных источников писала, что Россия за первую половину ноября нарастила добычу нефти и конденсата на 1% относительно аналогичного показателя октября, до 1,48 млн тонн в сутки.