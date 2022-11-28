Власти Британии выделили £1 млрд на теплоизоляцию домов для экономии энергии

Британские власти выделили £1 млрд в рамках новой программы по улучшению теплоизоляции домов и их энергоэффективности в целях экономии энергопотребления на фоне кризиса. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

«Новая программа ECO+ в размере £1 млрд обеспечит сотни тысяч домов по всей стране новой теплоизоляцией, экономя потребителям около £310 в год», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что эта программа будет запущена весной 2023 года и продлится до трех лет. Она направлена на помощь гражданам, живущим в домах с наименьшим показателем энергоэффективности и самым уязвимым жителям на фоне рекордных цен на электроэнергию.

Таким образом, утепление домов позволит сократить общее потребление энергии на 15% к 2030 году в рамках плана по обретению энергетической независимости.

Уточняется, что новые меры будут включать в себя теплоизоляцию чердаков и утепление пустотных стен, помощь смогут получить социально уязвимые группы британцев. В будущем британское правительство выделит дополнительные £6 млрд в период с 2025 до 2028 года.

Вместе с этим власти направляют £18 млн на информационную кампанию о мерах экономии энергии, которая теоретически поможет сэкономить £160 в год.

11 октября агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Британия собирается ограничить доходы производителей возобновляемой энергии ради снижения влияния постоянно растущих счетов за электричество для домохозяйств.