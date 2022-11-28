Мэр Киева Кличко назвал сроки отключения света в городе

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отключения света в городе могут продлиться до весны. Об этом сообщает издание «РБК Украина».

По словам Кличко, киевские власти стараются «восстановить все максимально быстро».

«Стараемся перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов и чтобы потом перейти на бесперебойную поставку электричества. Но мы должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны», — сказал он.

Кличко пояснил, что отключения света происходят из-за большой нагрузки на энергосистему в холодное время года.

Плановые, аварийные и экстренные отключения света применяются в столице Украины практически ежедневно с октября на фоне повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

27 ноября в компании «Укрэнерго» сообщали, что дефицит мощности в энергетической системе Украины в настоящий момент составляет 20%. 26 ноября этот показатель был выше и достигал 25%. При этом 25 ноября значение по мощности энергосистеме страны было 30%.

С 10 октября Вооруженные силы (ВС) РФ наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это стало ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял Владимир Путин.