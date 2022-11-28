«Ведомости»: Пинский продал свою долю в компании, владеющей ресторанами сети «Тодасё»

Ресторатор Антон Пинский продал свою долю в компании «Ресурс-М», которая владеет брендом ресторанов «Тодасё». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

По данным издания, сделка состоялась 18 ноября. Пинский продал свою долю в 33,33% самой «Ресурс-М», а оставшиеся 66,67% теперь принадлежат Виктору Андрееву, который с апреля занимает пост генерального директора компании.

Отмечается, что к настоящему моменту в Москве остался только один ресторан с названием «Тодасё», который расположен на Пушкинской площади. Остальные после ребрендинга называются Nicepricecafe.

Ранее Пинский совместно с рэпером Тимати и холдингом «Синдика», принадлежащим сенатору Арсену Канокову, стали новыми владельцами сети Starbucks в России, которая получила название Stars Coffee.

Ресторатор является основателем компании Pinskiy&Co, совладелец холдинга Sagrado. В 2022 году Пинский был признан «Ресторатором года» («Пальмовая ветвь») и такой же премией GQ в 2020-м. Известно, что за пять лет он открыл более 50 ресторанов в России и за рубежом, в том числе фуд-холл Stars в Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall, который находится по адресу: проспект Степана Бандеры, дом 36.