ВЦИОМ заявил, что почти четверть россиян стали экономить на еде с марта 2022 года

Почти четверть россиян (24%) заявили о том, что они экономят деньги на еде с марта 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом больше половины (51%) россиян указали на то, что они скорее не согласны с тем, что в этом году пришлось экономить на еде. При этом 11% добавили, что они скорее согласны с тем, что стали экономить.

Почти треть опрошенных (32%) заявили, что стали экономить на парикмахерских, косметике, салонах красоты. 27% добавили, что не согласны или скорее не согласны с этим, а 39% россиян указали, что для них этот вопрос не был актуальным.

По словам директора «ВЦИОМ-консалтинга» Алексея Верижникова, включение поведения в плане экономии характерно для периодов колебания в экономике. Кроме того, в экономию включено поведение «умного покупателя», который хочет получить ту же или схожую ценность за меньшие средства.

В конце августа газета Mundo писала, что на фоне подскочившей инфляции испанцы начали приобретать меньше основных продуктов питания и чаще выбирать товары собственных марок торговых сетей.