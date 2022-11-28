Три четверти россиян признались в совершении финансовых ошибок в этом году

Три четверти (74,4%) россиян заявили, что хотя бы раз в 2022 году уже совершали какие-либо финансовые ошибки. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Чаще всего респонденты связывали просчеты с общей экономической ситуацией в стране, о чем заявили 40,8% опрошенных», — отметили в публикации.

По данным платформы, среди своих просчетов первое место занимает неразумное использование кредитов, о чем заявили 31,1% респондентов. Об ошибках, вызванных действиями мошенников, заявили 13,8%, а неразумные покупки были совершены 13,1% опрошенных. При этом лишь 4,8% заявили о том, что у них большой уровень финансовой грамотности, а 4% заявили, что он очень низкий. Больше половины (53,6%) посчитали, что у них средний уровень финансовой грамотности.

В публикации также указали, что 55,9% россиян заявили о росте финансовой грамотности в России за год. Около трети (30,4%) заявили, что он не менялся, а для 10,1% он «скорее снизился». 3,6% опрошенных добавили, что уровень финграмотности в стране за год точно снизился.

В начале ноября операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала «Газете.Ru», какие самые распространенные ошибки совершают держатели карт и как их избежать. И первая ошибка, по словам эксперта, – хранить пин-код вместе с картой.