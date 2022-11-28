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«Ъ»: в России предложили установить умные счетчики во все новые дома

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РИА «Новости»

АНО «Умный многоквартирный дом», которая объединяет девелоперов, операторов связи и производителей электроники, предложила оборудовать умными счетчиками воды, газа и электроэнергии все новые многоквартирные дома. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Разработанный организацией документ также предполагает объединить существующую номенклатуру устройств и ввести регулирование в части их обязательной установки в новых домах до 2030 года, в том числе создать приложение для граждан по управлению этим оборудованием.

Кроме того, в рамках концепции предполагается создать минимальный перечень технических требований для счетчиков. Гендиректор АНО Никита Уткин отметил в беседе с изданием, что застройщики нередко используют несовместимые между собой устройства.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предлагало включить расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. В результате потребители должны будут оплачивать создание и обслуживание цифровой инфраструктуры, к которой будут относиться технические средства и сайты.

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