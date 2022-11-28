«Ъ»: «Газпром» законсервирует газоперекачивающее оборудование «Северных потоков»

Компания «Газпром» намерена законсервировать газоперекачивающее оборудование, находящееся на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», перевозить его на другие площадки не планируется. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Данное газоперекачивающее оборудование использовалось для нагнетания газа в трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«После консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки «Газпром» не планирует», — рассказал один из источников, отмечая, что при необходимости его можно будет ввести в работу в кратчайшие сроки.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

В Минобороны РФ полагают, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании по подрыву «Северных потоков». В то же время глава британской службы контрразведки Британии МИ-5 Кен Маккаллум отверг эти заявления.