Минфин предложил снизить целевой показатель взявших льготную ипотеку до 933 тыс. человек

Минфин предложил сократить целевой показатель программы «Льготная ипотека» по покупке жилья в новостройках с 960 тыс. до 933 тыс. человек из-за влияния санкций и нестабильности в экономике. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на опубликованный Минфином проект постановления правительства.

Сложности на рынке ипотеки и общая нестабильность в экономике повлияли на итоговый прогноз по объему выдачи льготной ипотеки. Ожидаемый показатель количества граждан, взявших такие кредиты в 2020–2022 годах, предложено сократить с 960 тыс. до 933 тыс. человек, при этом общая сумма льготных кредитов не изменилась и составила 3,6 трлн рублей.

В Минфине указали, что для стимулирования таких программ, как «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Льготная ипотека» (если ее продлят), «ИТ-ипотека», можно расширить их применение за счет сделок по покупке жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). В ведомстве добавили, что это поможет нарастить объемы ввода жилья за счет роста числа застройщиков и покупателей.

Аналитики посчитали, что проект, скорее всего, увеличит привлекательность коллективных инвестиций. То есть инвестор приобретает долю в праве собственности на имущество, а после реализации проекта прибыль распределяется между участниками ЗПИФ.

21 ноября директор управления новостроек компании «Инком-недвижимость» Валерий Кочетков заявил, что после того, как Банк России отменит льготную ипотеку, может последовать два сценария развития событий. При этом спрос на жилье в первые месяцы упадет в обоих случаях.