Премьер Ирака объявил о возврате части похищенных у государства средств на $125 млн

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани объявил о возврате более 182 млрд иракских динаров (около $125 млн), похищенных ранее у налоговых органов, в казну государства. Его слова в ходе пресс-конференции в Багдаде передает РИА Новости.

«Компетентным органам удалось вернуть первую часть (денежных средств. — «Газета.Ru») на сумму более 182 млрд динаров», — заявил ас-Судани.

По его словам, следственная комиссия выявила тех, кто способствовал расхищению трастовых фондов. В их числе оказались сотрудники налоговой инспекции и других надзорных органов.

В октябре власти Ирака объявили в розыск сразу 27 чиновников из прежнего состава правительства страны. Как сообщил представитель иракской комиссии по интеграции, среди обвиняемых четыре министра из правительства Алави — бывший министр обороны Хазем Шаалан, а также бывшие министры труда, транспорта, энергетики и жилищного строительства. В розыск также были объявлены десятки сотрудников министерства обороны Ирака.

Как полагают иракские следователи, чиновники потратили от $1 млрд до $2,5 млрд на закупку вооружений по завышенным ценам. Разница между реальной и приписываемой ценой оружия оседала, как утверждается, в карманах чиновников.