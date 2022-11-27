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Суд отказал «Яндексу» в аресте средств A&DD на сумму в 891 млн рублей

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Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения заявление «Яндекса» о наложении ареста на средства дистрибьютора цифровых устройств и аксессуаров A&DD Company. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

В материалах дела указано, что «Яндекс» направил заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на средства A&DD в размере около 891,5 руб., однако не доказал обоснованность их применения.

В документе арбитражного суда от 24 ноября указано, что заявление «Яндекса» о принятии мер по обеспечению иска было решено оставить без удовлетворения.

Как рассказали в «Яндексе» агентству ТАСС, иск связан с неоплатой задолженности по договору поставки умных устройств. Как следует из материалов дела, речь идет о неисполнении обязательств по договору поставки от 25 июля 2019 года.

Ранее стало известно, что материнская компания «Яндекса» — голландская Yandex N.V. — рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную группу компаний, которая включит в себя ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд «Яндекса».

До этого агентство ТАСС сообщало, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в компанию «Яндекс». Уточнялось, что фактическое решение об этом уже принято.

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