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Аналитик Деев не увидел факторов для укрепления курса биткоина после банкротства биржи FTX

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В ближайшие дни курс биткоина, с большой долей вероятности, останется на прежних значениях — в диапазоне $16,3-16,5 тыс. за монету. Сопоставимых по масштабам факторов, как банкротство биржи FTX, на следующей неделе вряд ли стоит ожидать, приводит слова руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева РБК.

«После потрясений, связанных с крахом биржи FTX, крипторынок застыл в ожидании новых факторов для движения. Скорее всего, сильных изменений не произойдет — биткоин сейчас торгуется на уровне $16,4 тыс., та же динамика ожидается и на следующей неделе (диапазон $16,3-16,5 тыс.)», — заявил Деев.

В то же время некоторые крупные компании, включая экосистему децентрализованных финансов и стабильной монеты dUSD Ardana, а также криптовалютного кредитора Matrixport, ощутили нехватку денежных средств. Первая приостановила разработку одного из собственных проектов, а второму не достает $100 млн. Однако эти факторы все же уступают по своему значению обвалу на бирже FTX, заключил Деев.

25 ноября биржа Binance объявила о создании фонда на $1 млрд для помощи криптоиндустрии после банкротства FTX. При этом в дальнейшем торговая площадка рассчитывает в случае необходимости увеличить его объемы вдвое — до $2 млрд. Денежные средства созданного фонда пойдут для оказания финансовой помощи компаниям, работающим на глобальном криптовалютном рынке.

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