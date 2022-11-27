Аналитик Рыков заявил, что реакция России на полоток цен будет зависеть от установленных значений

Реакция властей России на ввод предельных цен на нефть со стороны западных стран будет напрямую зависеть от того, какой именно предел стоимости сырья установят западные государства. Слова заведующего сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрия Рыкова приводит «Лента.ру».

«Заявления, что мы не будем продавать нефть тем странам, которые ввели потолок, давно звучат. Если страны Евросоюза последуют за Польшей и введут потолок в 30 долларов, то Россия однозначно перестанет продавать нефть (государствам-участникам блока — «Газета.Ru»)», — заявил Рыков.

Однако в случае установления планки на уровне $65-70 за баррель, то при таком раскладе столь категоричных ответных мер со стороны России может и не последовать, предположил он.

«Если введут потолок в 65-70 долларов, то это и так примерно те же цены, по которым мы сейчас торгуем. Сейчас совершенно непонятно, что будет с идеей потолка и реакцией на это», — пояснил Рыков.

В то же время сам факт введения потолка цен на российскую нефть будет тянуть цены на подобное сырье вниз. Несмотря на то, что азиатские страны, скорее всего, не присоединятся к инициативе западных государств, возникнут проблемы со страхованием судов, перевозящих российскую нефть. При этом в настоящее время Россия и так продает сырье с большими скидками относительно стоимости североморской марки Brent, заключил он.

27 ноября директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук (РАН) Александр Широв назвал непродуманной инициативу западных стран ввести предельные цены на российскую нефть. Эта мера изменит «все правила игры» на энергетических рынках, что негативно отразится в том числе на самих странах-авторах механизма потолка цен.