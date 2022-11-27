Al Mayadeen: 7% населения Евросоюза не смогли отопить свои дома в 2021 году

Энергетический кризис в Евросоюзе (ЕС) начался еще в 2021 году, когда по итогам 12 месяцев 7% от суммарного населения европейских стран не смогли отопить собственные дома. Об этом сообщает арабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на данные швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум.

«Как отмечает Всемирный экономический форум, энергетический кризис начался еще до обострения конфликта на Украине в конце февраля 2022 года: в 2021-м почти 7% населения Евросоюза не могли отапливать свои дома», — говорится в материале.

При этом самым «энергетически бедным» государством стала Болгария, где каждый четвертый житель (23,7%) столкнулся с трудностями при обогреве дома. За ней следовали Литва и Кипр, где этот показатель составил 22,5% и 19,4% соответственно. В текущем году кризис в регионе усилился. По данным Международного валютного фонда (МВФ), причиной тому стала нехватка энергоносителей в странах ЕС.

«Дефицит (энергоносителей — «Газета.Ru») привел к увеличению счетов за отопление, поставил под угрозу производительность европейских компаний, а также повысил повседневные расходы населения на 7% в 2022 году», — уточняется в обзоре.

26 ноября британский журнал The Economist спрогнозировал увеличение уровня смертности в Евросоюзе на 4,8% в сравнении со средними показателями по региону. Кризис может дополнительно угрожать жизням еще 147 тыс. граждан. Однако в случае ухудшения погодных условий в регионе показатель смертности может вырасти на 6%. При таком раскладе под угрозой окажутся жизни 185 тыс. человек.