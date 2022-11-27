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Иран намерен нарастить товарооборот с Катаром с $200 млн до $3 млрд в год

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Rouzbeh Fouladi/Global Look Press via ZUMA Press

Иран планирует в течение четырех лет нарастить товарооборот с Катаром с $200 млн до $3 млрд. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства торговли, промышленности и шахт Ирана Омид Галибаф, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

«В соответствии с соглашением, заключенным между нашими государствами, годовой объем ирано-катарской торговли должен будет в ближайшие четыре года увеличиться с $200 млн до $3 млрд», — сказал представитель министерства.

Согласно приведенным им данным, за семь месяцев 2022 года (год по иранскому календарю начинается 21 марта — прим. ред.) объем экспорта Ирана в Катар вырос почти на треть (на 30%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Ираном с января по август 2022 года вырос в годовом выражении на 36,4%, до $3,3 млрд. Вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что товарооборот между странами в скором времени достигнет $4 млрд, поскольку показатель растет «рекордными темпами».

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