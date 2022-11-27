Аналитик Кравченко связал ослабление курса доллара с сигналами ФРС по ключевой ставке

В ноябре произошел некоторый откат курса американского доллар к ведущим мировым валюта, несмотря на относительно сильные позиции расчетной единицы США на протяжении первых десяти месяцев текущего года. Это обусловлено определенными сигналами Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке, приводит слова начальника отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрия Кравченко приводит агентство «Прайм».

«Текущие события обусловлены возросшей вероятностью замедления шага повышения процентной ставки ФРС. Отыграть часть утерянных позиций американской валюте за последние дни помогли усиление карантинных ограничений в Китае, а также краткосрочный обвал котировок нефти после сообщений о планах Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти», — заявил Кравченко.

Однако по его словам, оба последних фактора оказали лишь локальное давление на доллар. По этой причине ключевым фактором для курса доллара в ближайшее время будут ожидания инвесторов по декабрьскому ужесточению процентной политики ФРС.

27 ноября кандидат экономических наук Владимир Григорьев посоветовал российским туристам купить валюту до 5 декабря. Это необходимо для того, чтобы купить ее по наиболее выгодному курсу.