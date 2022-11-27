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Кабмин увеличил финансирование здравоохранения отдельных регионов России

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Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Председатель российского правительства Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому в 2023–2025 годах для отдельных регионов будет увеличен бюджет на оказание гражданам обязательной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В сообщении поясняется, что речь идет о регионах с наиболее сложными климатическими и географическими условиями — Якутии, Камчатском крае, Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах. В следующем году эти субъекты РФ смогут дополнительно получить 4,6 млрд рублей, в 2024 году – 4,9 млрд рублей, а в 2025 году – 5,2 млрд рублей.

Источником финансирования станут деньги, поступающие в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за счет взносов на ОМС.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит 15 млрд рублей на здравоохранение в регионах.

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