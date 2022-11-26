Глава Минцифры Украины Федоров сообщил о восстановлении работы 73% мобильных сетей

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что энергетикам удалось восстановить 73% мобильных сетей по всей стране.

По его словам, сотовая связь была стабилизирована в большинстве регионов Украины, и 73% мобильной сети страны уже работает после «самого масштабного обесточивания».

«Благодаря активной работе быстро восстановивших свет энергетиков мобильные операторы переподключили половину базовых станций», — сообщил Федоров.

По его словам, ситуация со связью улучшилась в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях. Связь также стабилизируется в Черкасской, Львовской, Ровненской, Винницкой и Черновицкой областях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ограничения по подаче электроэнергии сохраняются в 15 субъектах страны, в том числе в Киеве.

18 ноября глава украинского оператора сотовой связи «Киевстар» Александр Комаров заявлял, что некоторые районы Украины могут остаться без мобильной связи.