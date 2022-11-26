Экономист Белянин указал на «зимний нюанс» нефтяного плана Путина в отношении западных стран

В Кремле готовят указ, который запретит торговать нефтью с теми государствами, которые ввели механизм предельных цен на российское сырье. Можно предположить, что таким образом власти рассчитывают сократить поставки топлива на глобальный рынок в условиях дефицита, что вызовет новый скачок биржевых цен, приводит слова экономиста Алексея Белянина издание «ПолитРоссия».

В этой связи следует говорить о так называемом «зимнем нюансе» нефтяного плана президента России Владимира Путина. Однако многое будет зависеть рыночных цен на нефть, указал Белянин.

«Наверное, в Кремле сейчас исходят из того, что зима будет длинная. И если Россия будет меньше поставлять нефти на рынок, то начнется дефицит и, естественно, цены будут расти. Именно на этот «зимний нюанс» может рассчитывать Путин», — заявил Белянин.

По его словам, если нефть станет дороже, тогда у России не будет смысла продавать ее тем государствам, которые намеренно захотят ограничить цены. При подобном раскладе страны, оставшиеся без российского сырья, могут пострадать, если не станут перекупать его у третьих лиц, заключил он.

26 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Администрация президента Владимира Путина готовит указ, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам по закупке российской нефти продавать сырье странам и компаниям, которые ввели предельную цену в отношении Москвы. Таким образом власти хотят установить запрет на любое упоминание предельной цены в контрактах на российское сырье.