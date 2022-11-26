Зеленский сообщил об ограничении электроснабжения в 15 субъектах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что ограничения по подаче электроэнергии сохраняются в 15 субъектах страны, в том числе в Киеве.

«В 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 тыс. абонентов в каждом из регионов», — заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что число абонентов, оказавшихся утром 26 ноября без электричества, уменьшилось вдвое по сравнению с вечером 25 ноября.

По словам Зеленского, энергетики продолжают восстанавливать энергосистему Украины, и в стране появились дополнительные возможности генерировать и поставлять электричество, однако этого недостаточно, чтобы полностью стабилизировать снабжение.

«Если вечером потребление увеличится, количество отключений может вырасти. Это еще раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально», — подчеркнул президент Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что четверть жителей города днем 26 ноября все еще остаются без электричества.

До этого украинская энергетическая компания ДТЭК сообщала, что производство электроэнергии на Украине в настоящее время покрывает 75% потребностей населения.