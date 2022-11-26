Adobe Analytics: жители США потратили рекордные $9 млрд на онлайн-распродажах «Черной пятницы»

В этом году во время распродаж «Черной пятницы» жители США потратили рекордные $9,12 млрд на онлайн-покупки. При этом суммарные продажи через интернет выросли на 2,3% в годовом исчислении, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные компании Adobe Analytics.

«В этом году потребители потратили на онлайн-покупки рекордные 9,12 миллиарда долларов во время «Черной пятницы». Общие онлайн-продажи выросли на 2,3% в годовом исчислении», — говорится в материале.

В то же время резко увеличились покупки по схеме «Покупай сейчас и плати позже». Этот показатель по сравнению с прошлой неделей, начиная с 19 ноября, вырос на 78%. Данный фактор объясняется тем, что потребители подобным образом продолжают бороться с высокими ценами и инфляцией, уточняется в статье.

Среди наиболее популярных категорий продукции у жителей США после завершения Дня благодарения стали: электроника (+221% в сравнении с показателями за день в октябре), игрушки (+285%) и тренажеры (+218%).

Американские покупатели во время «Черной пятницы» также резко нарастили число мобильных заказов — почти половина онлайн-продаж были сделаны на смартфонах (+44% в сравнении с данными за аналогичный период 2021 года).

Обратная ситуация наблюдалась в это время в России. Аналитики «Платформы ОФД» представили данные, согласно которым продажи товаров в «Черную пятницу» за первую половину дня 25 ноября оказались ниже результатов традиционной распродажи в 2021 году.

Спад зафиксировали по всем основным категориям продукции, включая одежду и обувь (-10%), парфюмерию и косметику (-10%), электронику и бытовую технику (-11%), ювелирные изделия (-13%) и спортивные товары (-19%).