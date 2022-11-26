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Moneyman: каждый седьмой россиянин приобрел валюту «дружественных» стран в этом году

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Среди россиян в 2022 году заметно вырос интерес к валютам «дружественных» стран. Среди наиболее популярных расчетных единиц — китайский юань, казахстанский тенге и арабский дирхам, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты опроса сервиса Moneyman.

«Валюту «дружественных» стран в этом году приобрел каждый седьмой россиянин. Среди опрошенных самыми популярными стали китайский юань 24%, дирхам ОАЭ — 20%, казахстанский тенге — 18%», — говорится в материале.

При этом россияне приобретали в текущем году валюту «дружественных» стран для различных целей. Так, 44% опрошенных граждан покупали ее для поездок, еще четверть респондентов — для диверсификации накоплений или для использования в сберегательных целях, уточняется в статье.

24 ноября РБК со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) сообщил, что объемы валютных сбережений российских граждан по состоянию на 1 ноября обновили минимальный уровень 2012 года. По состоянию на начало последнего месяца осени текущего года остатки накоплений россиян на счетах и депозитах в валюте упали до $60 млрд.

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