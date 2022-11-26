Канцлер ФРГ Шольц заявил о выделении еще €10 млн для обеспечения поставок зерна с Украины

Канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ предоставит дополнительно €10 млн для обеспечения поставок зерна с Украины по согласованию с Всемирной продовольственной программой (ВПП). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шольца, ФРГ «предоставит еще €10 млн» на поставки зерна с Украины, так как сейчас мир переживает худший мировой продовольственный кризис за последние годы, который имеет «разрушительные» последствия для миллионов людей.

«Голод никогда больше не должен использоваться в качестве оружия», — подчеркнул канцлер, добавив, что Германия приветствует усилия ООН по продлению черноморской зерновой инициативы.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу главы компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина, чтобы ООН и Африканский союз выполнили разблокировку 265 тыс. тонн удобрений.

По словам российского главы государства, речь о бесплатных поставках, которые готова осуществить организация.