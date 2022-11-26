Глава Роскачества назвал лучшие белые и красные российские вина

Максим Протасов — председатель Роскачества — подвел итог пятого по счету ежегодного проекта «Винный гид России» и назвал лучшие красные и белые российские вина, написало агентство РИА Новости.

Напитки выбрали по итогам изучения 500 образцов, которые произвели из российского винограда, купленные в розницу в ценовом сегменте до тысячи рублей за бутылку.

Эксперты пришли к выводу, что лучшие сухие красные вина в бюджетном сегменте (примерно 425 рублей) готовят виноделы из Краснодарского края, полусухие отлично получаются на Дону, а полусладкие красные (стоимостью около 3890 рублей) — в Крыму. Лучшие белые вина изготавливают одинаково хорошо в Краснодарском крае и Крыму.

«С сокращением импорта и увеличением спроса качество вина не снизилось, а, напротив, продолжает расти, способствуя формированию культуры потребления в стране. Отмечаем также усиление конкуренции между производителями по качеству», — сказал Протасов.

В первой половине ноября сомелье и эксперт компании Fort Роман Сосновский рассказал «Газете.Ru», какие алкогольные напитки выбрать для разного времяпрепровождения.