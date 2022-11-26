Россия поднялась на четвертое место в мире по объему золотовалютных резервов

Российская Федерация по итогам первых девяти месяцев 2022 года поднялась на четвертое место по объему золотовалютных резервов среди крупнейших мировых экономик. Об этом написало агентство РИА Новости, которое проанализировало данные национальных Центробанков.

Россия владеет (с учетом замороженных западными странами активов) $540 млрд долларов. До этого на четвертом месте рейтинга обладателей наибольших золотовалютных резервов находилась Индия. Сейчас в распоряжении Нью-Дели $532 млрд.

На первом месте этого рейтинга находится Китай, владеющий на конец сентября $3,193 трлн. Вторую строчку занимает Япония — $1,238 трлн. Третьей стала Швейцария с активами в $892 млрд.

На этой неделе пресс-служба Банка России сообщила, что международные резервы России увеличились в период с 11 по 18 ноября на $16,7 млрд и достигли $568,8 млрд.

В первой половине ноября пресс-служба Национального банка Белоруссии (НББ) сообщила, что золотовалютные резервы республики в октябре выросли на 1,1% и достигли $7,589 млрд.