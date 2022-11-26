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Bloomberg сообщил, что стоимость фрахта нефтяных танкеров превысила $100 тысяч

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Tatiana Meel/Reuters

Из-за высокого спроса на грузоперевозки нефти стоимость доставки сырья начала расти, а вслед за ней повышаются счета для простаивающих танкеров. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение трейдеров и судовых брокеров.

По словам собеседников агентства, дневные ставки фрахта танкеров для перевозки нефти достигли отметки в $100 тыс. Речь идет о сумме, которую выплачивают перевозчику или фрахтователю за простой корабля под погрузкой или разгрузкой.

Как отметили в издании, в некоторых портах задержки достигают от 7 о 10 дней, что снижает прибыль от физических сделок с нефтью. Простои случаются из-за погодных условий или проблем с логистикой, которые возникли на фоне пандемии коронавируса.

Ранее 26 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников написало, что администрация президента Владимира Путина готовит указ, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам по закупке российской нефти продавать сырье странам и компаниям, которые ввели предельную цену в отношении Москвы.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.

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