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В США траты домохозяйств выросли за год на $433

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Домохозяйства в Соединенных Штатах Америки в среднем в 2022 году тратили в месяц на $433 больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные агентства Moody's.

Аналитики учли при подсчете расходов розничные цены на продукты питания, бензин и товары первой необходимости. Куриные яйца стали стоить дороже на 43%, масло выросло в цене на 33%, молоко и хлеб подорожали на 15%. Бензин увеличился в стоимости на 17,5%.

Отмечается, что в октябре ситуация незначительно улучшилась относительно сентября. В первом осеннем месяце каждое американское домохозяйство тратило в среднем на $445 больше, чем в сентябре 2021 года.

На этой неделе газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные опросов общественного мнения написала, что американцы планируют купить меньшее количество подарков к предстоящим праздникам и сократить траты на благотворительность из-за роста цен в стране.

В первой половине июля портал Axios сообщил, что жители США в 2022 году стали платить за поездки на работу на своем собственном автомобиле на 35% больше, чем в 2021 году.

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