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Аналитик перечислил три страны, которым угрожает валютный кризис

Аналитик Кочетков: Британия, Япония и США могут столкнуться с валютным кризисом

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Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил агентству «Прайм», что с валютным кризисом могут столкнуться Великобритания, Япония и Соединенные Штаты Америки.

Он отметил, что как правило валютный кризис (резкая девальвация нацвалюты и большая волатильность. — «Газета.Ru») происходит в развивающихся странах (Турция, Аргентина и т.п.) однако в текущих условиях потрясения могут коснуться и развитых стран.

Кочетков напомнил, что, когда прежнее руководство Британии заговорило о снижении налогов и росте расходов – фунт стерлингов обвалился. В Японии очень высокий уровень госдолга к ВВП и с учетом ухудшающихся внешних условий йена резко падает. В США, по мнению эксперта, аналогичная ситуация – государственный долг растет и это может привести к его девальвации в связи с дефицитом средств на покупку гособлигаций и это в итоге негативно отразится на американской валюте.

Ранее портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев заявил, что не увидел причин для ослабления курса рубля.

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