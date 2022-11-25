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Финляндия решила передать России арестованные вагоны

Финляндия вернет России задержанные в рамках санкций вагоны

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Уполномоченные органы Финляндии решили вернуть России вагоны, которые ранее были задержаны в рамках санкционных ограничений. Об этом сообщается на сайте торгового представительства РФ в Финляндии.

Как сказано в сообщении, по состоянию на начало ноября в списках задержанной техники числилось свыше 800 единиц груженых и порожних вагонов.

В торгпредстве РФ заявили, что решение об их передаче российской стороне было принято после того, как финские компании обратились в Министерство иностранных дел Финляндии, указав внешнеполитическому ведомству на слишком большие затраты на содержание подвижного состава и риски для транспортной системы страны.

Ранее стало известно, что финский МИД выдал разрешение на возврат вагонов 15 ноября. Как сообщалось, некоторые вагоны, используемые в двусторонних железнодорожных перевозках, попали под санкции, введенные Евросоюзом, поэтому они были задержаны в Финляндии.

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Санкции против России
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