Politico: мебельные компании из Евросоюза продолжают закупаться в Белоруссии, несмотря на санкции

Ряд крупных мебельных компаний из Евросоюза (ЕС) продолжают приобретать товары из Белоруссии, несмотря на санкции против Минска. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на доклад британской неправительственной организации Earthsight.

«Некоторые из крупнейших мебельных компаний Европы продолжают покупать товары из Белоруссии, несмотря на санкции, введенные против страны после обострения конфликта России и Украины, и многие из этих товаров производятся с использованием принудительного труда», — говорится в материале.

Несколько мебельных компаний Евросоюза, которые продолжают закупать товары из страны, попавшей под международные санкции, представляют Австрию, Германию и Францию. Они приобретали белорусскую древесину у предприятий, которые ведут бизнес непосредственно в этой стране, уточняется в статье.

Импорт мебели из Белоруссии изначально не был включен в пакет санкций Евросоюза. Однако в апреле 2022 года блок заявил, что все компании ЕС должны прекратить подобный импорт.

6 октября Евросоюз (ЕС) утвердил восьмой пакет санкций в отношении России. В список новых ограничений вошел в том числе запрет на импорт древесной массы и бумаги, сигарет, пластмассы и косметики, а также на элементы, используемые в ювелирной промышленности, такие как камни и драгоценные металлы. По оценкам властей ЕС, экономический урон для Москвы составит €7 млрд.