Замглавы Минпромторга Иванов: экспорт удобрений РФ в 2022 году может сократиться на 10%

Замглавы Минпромторга Михаил Иванов заявил, что объем экспорта удобрений из России может сократиться примерно на 10% в 2022 году при полном обеспечении внутреннего рынка. Об этом сообщает ТАСС.

«По экспорту, я думаю, процентов на 10 сократятся объемы в этом году по сравнению с прошлым периодом», — сказал он.

Иванов отметил, что благоприятная ценовая конъюнктура позволит, несмотря на ограничения, сохранить высокий уровень поставок на экспорт при обеспечении внутреннего рынка, растущего на 7-10% в годовом выражении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к расширению экспорта удобрений и сотрудничеству со всеми «без исключения» партнерами в этой области.

По словам президента, то, что сейчас происходит на мировых рынках удобрений, понимают даже неспециалисты.

19 ноября Минпромторг предложил продлить квоты на экспорт из России азотных и сложных удобрений с 1 января до 31 мая 2023 года.