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АМК Украины оштрафовал «дочек» Engie и Shell, финансировавших «Северный поток — 2»

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Hannibal Hanschke/Reuters

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал дочерние структуры французской компании Engie и британской Shell, которые не предоставили информацию о финансировании строительства проекта «Северный поток -2», в котором принимали участие. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.

Сумма штрафов в отношении компаний не называется.

Как напоминает агентство, Антимонопольный комитет Украины в сентябре 2021 года начал расследование в отношении компаний, принимавших участие в финансировании проекта. Речь идет о российской компании «Газпром», а также ее зарубежных партнеров, в том числе Engie, Shell и германской BASF.

По мнению АМКУ, реализация проекта газопровода приведет к нарушению закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что суд в Польше отменил решение регулятора о наложении штрафов на российскую компанию «Газпром» и европейских партнеров, которые участвовали в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

В 2020 году Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» на сумму около $7,6 млрд, а остальных участников строительства газопровода на $61 млн.

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