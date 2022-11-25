«Яндекс Путешествия» назвали самые дешевые направления для полетов в декабре

Самыми дешевыми направлениями для путешествий из России по странам ближнего зарубежья стали Белоруссия, Казахстан и Узбекистан, а дальнего зарубежья — ОАЭ, Иран, Нидерланды, Турция и Германия. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов сервиса «Яндекс Путешествия», которые проанализировали данные по средней стоимости перелетов в обе стороны в декабре 2022 года.

Согласно исследованию, по России из Москвы самыми дешевыми направлениями стали Псков (3 966 рублей), Санкт-Петербург (5036 рублей) и Самара (5 866 рублей).

Среди стран ближнего зарубежья самыми бюджетными для перелетов из Москвы в обе стороны оказались Белоруссия (8 109 рублей), Казахстан (15 430 рублей), Армения (22 428 рублей) и Киргизия (22 440 рублей).

Среди стран дальнего зарубежья из Москвы самыми дешевыми направлениями стали Объединенные Арабские Эмираты (17 750 рублей), Иран (22 026 рублей) и Турция (32 362 рубля).

Из Санкт-Петербурга в страны ближнего зарубежья также дешевле всего путешествовать в Беларусь и Казахстан. Самыми бюджетными направлениями среди стран дальнего зарубежья стали Иран, Нидерланды, Марокко, а также Босния и Герцеговина.

Ранее аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» делился с «Газетой.Ru» исследованием, согласно которому средний чек за авиаперелет по России в одну сторону осенью 2022 года составил 7230 рублей.