Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

«Яндекс Путешествия» назвали самые дешевые направления для полетов в декабре

close
100%
Depositphotos

Самыми дешевыми направлениями для путешествий из России по странам ближнего зарубежья стали Белоруссия, Казахстан и Узбекистан, а дальнего зарубежья — ОАЭ, Иран, Нидерланды, Турция и Германия. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов сервиса «Яндекс Путешествия», которые проанализировали данные по средней стоимости перелетов в обе стороны в декабре 2022 года.

Согласно исследованию, по России из Москвы самыми дешевыми направлениями стали Псков (3 966 рублей), Санкт-Петербург (5036 рублей) и Самара (5 866 рублей).

Среди стран ближнего зарубежья самыми бюджетными для перелетов из Москвы в обе стороны оказались Белоруссия (8 109 рублей), Казахстан (15 430 рублей), Армения (22 428 рублей) и Киргизия (22 440 рублей).

Среди стран дальнего зарубежья из Москвы самыми дешевыми направлениями стали Объединенные Арабские Эмираты (17 750 рублей), Иран (22 026 рублей) и Турция (32 362 рубля).

Из Санкт-Петербурга в страны ближнего зарубежья также дешевле всего путешествовать в Беларусь и Казахстан. Самыми бюджетными направлениями среди стран дальнего зарубежья стали Иран, Нидерланды, Марокко, а также Босния и Герцеговина.

Ранее аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» делился с «Газетой.Ru» исследованием, согласно которому средний чек за авиаперелет по России в одну сторону осенью 2022 года составил 7230 рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть