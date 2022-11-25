ЦБ России рассчитывает на увеличение числа участвующих в СПФС стран до 18 в 2023 году

Банк России рассчитывает, что количество стран, в которые можно будет передавать информацию по Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), достигнет 18 в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регулятора.

Отмечается, что по итогам 2022 года данный показатель должен составить 15 государств.

При этом, согласно данным на конец сентября, к системе подключено 440 участников, включая более 100 нерезидентов из 12 стран.

Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе сессии Восточного экономического форума «Большое евразийское партнерство: пути экономического развития» заявил о необходимости окончательного ухода от расчетов через SWIFT, используя альтернативы – СПФС, Sber FinLine и другие.

Он добавил, что один из главных вызовов сегодня заключается в том, как вести торговлю с дружественными странами в национальных валютах, включая рубли.